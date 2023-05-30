Міністр освіти відмовився від ступеня кандидата наук

Міністр науки та освіти Оксен Лісовий вирішив добровільно відмовитися від ступеня кандидата наук, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що Кабінет міністрів вже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня — такої можливості раніше не було.

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії" , — заявив міністр.

На його переконання, в академічному світі науковий ступінь – "це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання".

"Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити й сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці" , — вважає Оксен Лісовий.

Наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності, на його думку, має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується.

Незабаром після призначення Оксена Лісового міністром освіти та науки у ЗМІ з’явилася інформація про можливий плагіат у його кандидатській дисертації з філософії, яку він захистив у 2012 році. Лісовий заперечив це, подав дисертацію на перевірку та пообіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат знайдуть.