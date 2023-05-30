13 точок: Куди прилетіли безпілотники в Москві (карта)

Російське видання "Верстка" нанесло на карту місця атаки безпілотників у Москві − позначені місця влучання дронів і точки, де були повідомлення про вибухи, повідомляє Українська правда.

"Головним напрямком удару стали Захід Підмосков'я і Південний захід Москви. Безпілотники були помічені, зокрема, в районах Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані будинки представників еліти і державні резиденції" , - відзначило видання.

Повідомляється, що "кілька безпілотників упали" в Красногорському районі в селі Іллінське і селі Тимошкіно.

В Одінцовському районі, за інформацією російського депутата, дрони збили в селах Ромашкове і Роздори, що менше ніж за 10 км від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Три БПЛА долетіли до самої Москви. Один із них влучив у багатоповерховий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві, а два інших − у житлові будинки в районі Черемушки і на перетині Ленінського проспекту і вулиці Удальцова. На Ленінському проспекті безпілотник влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув.

Видання зазначає, що інформацію про кількість дронів публікують різну.

Міноборони РФ заявило, що в атаці нібито брали участь 8 безпілотників.

Водночас росЗМІ називали цифри від 25 до 32 БПЛА. На карті "Верстки" позначено щонайменше 13 точок, де були влучання або вибухи.