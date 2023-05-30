Україна повернула тіла ще 79 військових — Мінреінтеграції

У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла 79 військових. Про це повідомили﻿ в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання" , — повідомили в Мінреінтеграції.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.