Україна повернула тіла ще 79 військових — Мінреінтеграції
У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла 79 військових. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", — повідомили в Мінреінтеграції.
Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.