FT: Чим є атаки українськими БПЛА та прориви кордону РФ

Британське видання "Financial Times" пише, що Україна проводить "операції з формування обстановки", аби ввести в оману чи відволікти увагу російського командування і сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу, повідомляє Українська правда.

"Спочатку був загадковий удар безпілотника по Кремлю. Потім було "вторгнення", незручні наслідки якого для Москви можуть змусити її перекинути фронтові війська в прикордонні регіони. Потім, наприкінці минулого тижня, Україна здійснила атаку морських безпілотників на російський шпигунський корабель у Чорному морі. У вівторок вранці до двох десятків безпілотників атакували Москву.

Напередодні довгоочікуваного контрнаступу Києва, який має на меті повернути окуповану територію, такі атаки є лише чотирма з дедалі сміливіших "операцій з формування обстановки" (англ. shaping operations), які Україна розпочала цього місяця.

Від символічних ударів до більш стратегічно важливих атак, ці операції з формування є частиною стандартної військової практики. Їхньою метою, за словами представників оборонного відомства та аналітиків, є обдурити ворога, втрутитися в його мислення та іншим чином "сформувати" поле бою перед великим наступом" , - відзначають в FT.

Видання нагадує про вибух двох безпілотників над куполом Кремля 3 травня і про ранкову атаку безпілотників на Москву 30 травня, які проявили вразливість російської столиці. Також вторгнення двох груп ультраправих російських партизанів у прикордонну Бєлгородську область РФ 22 травня показало, що кордони Росії "не є непроникними".

"Успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. Їхній [російський – ред.] бойовий дух не на найвищому рівні" , – сказав високопоставлений український чиновник.

Колишній офіцер британської армії і автор книги "Як вести війну" Майк Мартін каже: "Ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російського командування. Проблеми – такі як прорив лінії фронту – привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дії".

Джон Спенсер, колишній майор армії США, який очолює кафедру міської війни в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті, зазначає, що "операції обману" завжди були частиною війни, але зараз їхній ефект посилюється соціальними мережами.

"Це українські операції в сірій зоні, які вимагають від Росії витрачати ресурси – чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на фокуси фокусника: вони обманюють глядача і змушують його звернути увагу на щось інше" , – каже Спенсер.

FT зазначає, що операції з формування мали певний психологічний ефект у Москві, їх прокоментували у Кремлі та в блогосфері.

Представник української військової розвідки сказав, що рейд у Бєлгородську область і подібні операції покликані "завдати удару по моральному духу [росіян] і змусити їх передислокувати війська" вздовж кордону, хоча "ми поки що не бачимо жодних ознак" цього.

За словами Спенсера, "Україна використовує російський сценарій проти Росії". Москва розкручувала сценарій наступу з території Білорусі – і змусила Україну розмістити війська поблизу, а "зараз українці так само відволікають увагу Росії".

FT зазначає, що Україна успішно використовувала подібну тактику минулого літа: протягом декількох тижнів вона обговорювала ідею контрнаступу на півдні, а коли російські війська рушили туди – Київ розпочав бліцкриг на півночі, у Харківській області.

Західні офіційні особи кажуть, що не ясно, наскільки ефективним виявиться нинішній контрнаступ, але Україна продовжуватиме свої "операції з формування", поєднуючи їх з точними атаками, які мають на меті підірвати російські військові активи і можливості.

Це можуть бути дальні удари з використанням крилатих ракет "Storm Shadow", а також атаки безпілотників на "жирні цілі", як то розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Вони [українці] тестують і зондують, з'ясовуючи, що працює, а що ні" , – сказав високопоставлений західний чиновник.

"Весь сенс цього контрнаступу полягає в тому, що ні Росія, ні [західні союзники] не знають, коли він насправді розпочався. І те, що ми бачимо зараз, – це те, що вони змушують росіян постійно гадати" , – вважає він.

З української точки зору, ця "нервова невизначеність" є ключовою, підсумовує FT.