Фонд держмайна змінив 142 топ-менеджери на держкомпаніях

Фонд держмайна (ФДМУ) з вересня 2022 року змінив 89 керівників та 53 членів наглядових рад підприємств, які перебувають в управлінні ФДМУ. Щодо 26 підприємств фонд очікує на узгодження. Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

У Фонді зазначають, що оновлення менеджменту є необхідним кроком для покращення фінансово-економічного стану державних активів.

"Нова команда ФДМУ провела аналіз роботи підприємств, який показав хронічне невиконання фінансових планів та стабільно збиткову роботу" , - йдеться у повідомленні.

"Наша мета - ефективне та прозоре управління на державних підприємствах. Нові менеджери повинні запроваджувати сучасні управлінські практики та принципи корпоративного управління.

Ми прагнемо досягти оптимального використання ресурсів, удосконалити виробничі процеси, підвищити продуктивність та ефективність роботи державних підприємств" , - заявив директор Департаменту моніторингу та оцінки ефективності діяльності суб'єктів господарювання ФДМУ Віктор Сердюк.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна починає звільняти недобросовісних керівників підприємств за наслідками аналізу фінансово-економічного стану компаній.