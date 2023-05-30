ЗСУ обстріляли "вагнерівців", які виходили з Бахмута, десятки загиблих — Череватий

Упродовж останньої доби на Бахмутському напрямку не було боєзіткнень. Внаслідок обстрілу Силами оборони "вагнерівців", які відходять з міста, знищено 80 та поранено 119 загарбників, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"За останні дні ми спостерігали суттєве зменшення боїв, було по 2-3 боєзіткнення. Цієї доби не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи угруповання "Вагнера", замінюючи його підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими.

Саме це відведення має гнітючий вплив на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі по собі теж вже багато брали участь у боях, це другий-третій склад, який заходить, плюс вони бачать, в якому стані виходять злочинці з "Вагнера", плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті цього, за цю добу було 80 окупантів ліквідовано, 119 зазнали поранень, знищені одна БМП, БПЛА, зенітна гармата, 2 авто та 5 бойових складів з боєприпасами", - повідомив Череватий.

Він наголосив, що відхід вагнерівців не є жестом доброї волі останніх, а результатом героїчних дій українських захисників.

"Нам вдалося зламати їхній бойовий потенціал, вдалося знищити злочинне угруповання "Вагнера", а всі ці бравурні заяви – це просто латентна капітуляція. Він (Пригожин – ред.) тікає, залишає Бахмут, щоб зберегти залишки свого угруповання", - зазначив Череватий.

Відповідаючи на запитання, чи будуть повертатися вагнерівці на свої позиції на Бахмутському напрямку, речник повідомив, що це залежатиме від військового керівництва РФ.