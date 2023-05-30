Рада зробила крок до збільшення виплат військовим, строковикам та курсантам
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про збільшення грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні Рада збільшила грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим", — написав Гончаренко.
Нардеп також навів конкретні цифри виплат, які можуть отримувати військові:
- від 30 000 до 100 000 грн військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном;
- 6 000 грн строковикам;
- 6 000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій;
- 2350 грн курсантам;
"Законопроєкт (9342) ухвалений за основу! Це означає, що буде друге читання", — нагадав депутат.