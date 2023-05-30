Рада зробила крок до збільшення виплат військовим, строковикам та курсантам

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про збільшення грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим﻿. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні Рада збільшила грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим" , — написав Гончаренко.

Нардеп також навів конкретні цифри виплат, які можуть отримувати військові:

від 30 000 до 100 000 грн військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном;

6 000 грн строковикам;

6 000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій;

2350 грн курсантам;