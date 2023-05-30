Рада зробила крок до збільшення виплат військовим, строковикам та курсантам

Рада зробила крок до збільшення виплат військовим, строковикам та курсантам
Фото: АрміяInform

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про збільшення грошових винагород військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим﻿. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні Рада збільшила грошові винагороди військовим, курсантам, строковикам та тимчасово непридатним військовим", — написав Гончаренко.

Нардеп також навів конкретні цифри виплат, які можуть отримувати військові:

  • від 30 000 до 100 000 грн військовим пропорційно часу виконання бойових завдань на умовах, встановлених Кабміном;
  • 6 000 грн строковикам;
  • 6 000 грн тимчасово непридатним та тим, хто отримав травму, каліцтво під час бойових дій;
  • 2350 грн курсантам;
"Законопроєкт (9342) ухвалений за основу! Це означає, що буде друге читання", — нагадав депутат.

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