У Києві та низці міст України зникло світло
У Києві, а також інших містах країни жителі повідомляють про відсутність світла. Фахівці повідомляють про ремонтні роботи та обіцяють швидко повернути електроенергію споживачам, повідомляє РБК-Україна.
Київ
У столиці проблеми зі світлом фіксують у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.
У ДТЕК вже повідомили про ремонтні роботи в центрі міста.
"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел", - повідомили в ДТЕК.
За даними енергетиків, ще 15 будинків залишаються знеструмленими, їх мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.
Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.
Тим часом в Києві вже спостерігаються проблеми з рухом електротранспорту.
За даними "Київпастранс":
- затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя,
- затримується рух тролейбусів №22, 27, 30, 42д по вул.О.Довженка.
Причиною називають аварійне відключення зі сторони "Укренерго".
Бровари
Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив про часткову відсутність електрики.
"За інформацією ДТЕК, станом на 14:00 відсутність електропостачання у населених пунктах Броварської міської територіальної громади не пов'язана з аварійними ситуаціями на місцевих ТП", - пише Сапожко.
За його словами, фахівці наразі працюють над вирішенням проблеми, а про терміни відновлення електропостачання буде повідомлено згодом.
Харків
В деяких районах Харкова та області зникло світло. Проблеми зі світлом є у Слобідському та Салтівському районі.
Як пояснили в "Харківобленерго", тимчасові відключення пов'язані зі спрацюванням захисної автоматики.
"Відключення не пов'язані зі станом та працездатністю електричних мереж обленерго", - повідомила речниця підприємства Марина Шевченко.
Дніпро
Про екстрені відключення електроенергії повідомили в Дніпропетровській області. Зокрема, світло зникло частково в Павлограді та у Дніпрі.
"Шановні споживачі! На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки що не подається", - повідомили в ЦЕК.
Одеса
В Одесі в низці будинків у різних районах також зникло світло.
Крім того, у місті, за інформацією місцевих ЗМІ, зупинився електротранспорт. Тим часом у ДТЕК повідомляють про аварію на лінії електропередач.
Полтава
Також у Полтаві частково відсутнє електропостачання.
Як пояснив заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко, відключення в місті пов'язані з пошкодженням електромережі.
Місцевих жителів попереджають, що тимчасово не матимуть електропостачання мешканці будинків:
- м-н. Сади-1;
- м-н. Сади-2;
- вул. Пушкіна;
- вул. Соборності;
- вул. Європейська;
- вул. Харківське шосе.
Суми
Відключення світла спостерігаються не лише в Сумах, а й в області. Крім того, як пояснили в місцевому "Електроавтотрансі", через падіння напруги в енергосистемі України, в Сумах відключені живлячі підстанції, тому тролейбуси вимушено зупинили рух.
"Як наслідок у Сумах знеструмлена майже уся контактна мережа (за виключенням ділянки Керамейя - Хіммістечко - вул. Шістдесятників). Станом на 13:55 тролейбуси вимушено зупинили рух", - попередив перевізник.
Комунальні автобуси продовжують перевезення без змін.
Запоріжжя
У Запоріжжі та області зафіксовані масові відключення електроенергії.
За наявною інформацією від "Запоріжжяобленерго", в обласному центрі знеструмлено понад 46 тисяч споживачів. Також без світла частина споживачів у Запорізькому районі.
"Наразі фахівці ПАТ "Запоріжжяобленерго" спільно з представниками Оператора системи передачі НЕК "Укренерго" з’ясовують причини відключення та працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в компанії.