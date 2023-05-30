У Києві та низці міст України зникло світло

У Києві, а також інших містах країни жителі повідомляють про відсутність світла. Фахівці повідомляють про ремонтні роботи та обіцяють швидко повернути електроенергію споживачам, повідомляє РБК-Україна.

Київ

У столиці проблеми зі світлом фіксують у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

У ДТЕК вже повідомили про ремонтні роботи в центрі міста.

"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел" , - повідомили в ДТЕК.

За даними енергетиків, ще 15 будинків залишаються знеструмленими, їх мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.

Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Тим часом в Києві вже спостерігаються проблеми з рухом електротранспорту.

За даними "Київпастранс":

затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя,

затримується рух тролейбусів №22, 27, 30, 42д по вул.О.Довженка.

Причиною називають аварійне відключення зі сторони "Укренерго".

Бровари

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив про часткову відсутність електрики.

"За інформацією ДТЕК, станом на 14:00 відсутність електропостачання у населених пунктах Броварської міської територіальної громади не пов'язана з аварійними ситуаціями на місцевих ТП" , - пише Сапожко.

За його словами, фахівці наразі працюють над вирішенням проблеми, а про терміни відновлення електропостачання буде повідомлено згодом.

Харків

В деяких районах Харкова та області зникло світло. Проблеми зі світлом є у Слобідському та Салтівському районі.

Як пояснили в "Харківобленерго", тимчасові відключення пов'язані зі спрацюванням захисної автоматики.

"Відключення не пов'язані зі станом та працездатністю електричних мереж обленерго", - повідомила речниця підприємства Марина Шевченко.

Дніпро

Про екстрені відключення електроенергії повідомили в Дніпропетровській області. Зокрема, світло зникло частково в Павлограді та у Дніпрі.

"Шановні споживачі! На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки що не подається" , - повідомили в ЦЕК.

Одеса

В Одесі в низці будинків у різних районах також зникло світло.

Крім того, у місті, за інформацією місцевих ЗМІ, зупинився електротранспорт. Тим часом у ДТЕК повідомляють про аварію на лінії електропередач.

Полтава

Також у Полтаві частково відсутнє електропостачання.

Як пояснив заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко, відключення в місті пов'язані з пошкодженням електромережі.

Місцевих жителів попереджають, що тимчасово не матимуть електропостачання мешканці будинків:

м-н. Сади-1;

м-н. Сади-2;

вул. Пушкіна;

вул. Соборності;

вул. Європейська;

вул. Харківське шосе.

Суми

Відключення світла спостерігаються не лише в Сумах, а й в області. Крім того, як пояснили в місцевому "Електроавтотрансі", через падіння напруги в енергосистемі України, в Сумах відключені живлячі підстанції, тому тролейбуси вимушено зупинили рух.

"Як наслідок у Сумах знеструмлена майже уся контактна мережа (за виключенням ділянки Керамейя - Хіммістечко - вул. Шістдесятників). Станом на 13:55 тролейбуси вимушено зупинили рух" , - попередив перевізник.

Комунальні автобуси продовжують перевезення без змін.

Запоріжжя

У Запоріжжі та області зафіксовані масові відключення електроенергії.

За наявною інформацією від "Запоріжжяобленерго", в обласному центрі знеструмлено понад 46 тисяч споживачів. Також без світла частина споживачів у Запорізькому районі.