У Молдові повідомляють про перебої зі світлом на тлі відключень в Україні

У різних містах Молдови повідомляють про аварійне відключення електроенергії. Це сталося на тлі масових вимкнень світла в Україні, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

У міністерстві енергетики Молдови повідомили, що вранці 30 травня сталося аварійне відключення внаслідок проведення робіт на лінії високої напруги Ісакча - Вулканешти. Лінію мають намір поновити до кінця дня.

Крім того, було відключено високовольтну лінію Бєльці - Дністровську ТЕЦ через відключення лінії у Вінницькій області. Лінію відразу перепідключили, але через відсутність навантаження в системі вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр і південь країни. Тепер розподільчі компанії повинні перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.

Наразі фахівці працюють над відновленням системи. Повідомляють, що це може тривати до двох годин.

Раніше молдовські ЗМІ повідомляли, що сьогодні у невизнаному Придністров'ї на підприємстві "Дністеренерго" сталася системна аварія. Через це без електрики залишилося кілька населених пунктів. Зокрема, без світла залишилися люди в Кишиневі, Слободзеї, деяких районах Тирасполя, Рибниці та Кам'янці. У Кишиневі також повідомляють про порушення руху тролейбусів.

Відключення світла в Україні

Сьогодні в Україні відбулися масові відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі.

У низці міст повідомили про аварійні відключення. Світло частково зникло у Броварах, Харкові та області, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі та інших областях.