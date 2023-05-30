Скільки зі зруйнованих мостів вже відбудували

Через велику війну в Україні було зруйновано 346 мостів, майже половина з яких - на державних дорогах. На кінець травня вже відбудували 12 з них та звели 85 тимчасових переправ.﻿ Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє Економічна правда.

"Сотні знищених мостів через збройну агресію Росії по всій країні. Значні інфраструктурні руйнування маємо в тих областях, які найбільше постраждали в ході бойових дій. На державних дорогах зруйновано 157 мостів" , - зазначили в агентстві.

Загалом з початку війни було зведено 85 тимчасових переправ, це допомогло швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст.

"Проте не всі переправи здатні витримувати значні навантаження, і на критично важливих маршрутах Агентство взялося за відбудову мостів" , - додали в агентстві.

Відтак впродовж 2022 року було відновлено 41 міст, 8 з яких були зруйновані війною. Решта 33 мости, котрі розташовані та основних маршрутах та дуже важливі для логістики в країні, були аварійними.

Вже цьогоріч Агентство відбудувало та відкрило рух по 4 мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Наразі будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.