Скільки зі зруйнованих мостів вже відбудували
Через велику війну в Україні було зруйновано 346 мостів, майже половина з яких - на державних дорогах. На кінець травня вже відбудували 12 з них та звели 85 тимчасових переправ. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє Економічна правда.
"Сотні знищених мостів через збройну агресію Росії по всій країні. Значні інфраструктурні руйнування маємо в тих областях, які найбільше постраждали в ході бойових дій. На державних дорогах зруйновано 157 мостів", - зазначили в агентстві.
Загалом з початку війни було зведено 85 тимчасових переправ, це допомогло швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст.
"Проте не всі переправи здатні витримувати значні навантаження, і на критично важливих маршрутах Агентство взялося за відбудову мостів", - додали в агентстві.
Відтак впродовж 2022 року було відновлено 41 міст, 8 з яких були зруйновані війною. Решта 33 мости, котрі розташовані та основних маршрутах та дуже важливі для логістики в країні, були аварійними.
Вже цьогоріч Агентство відбудувало та відкрило рух по 4 мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.
Наразі будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
"Під час війни пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення. Роботи по відбудові мостів не припиняємо та плануємо найближчим часом розпочати роботи ще на низці важливих для країни об'єктів", - додали в Держагентстві відновлення.