Правоохоронці прийшли з обшуками до голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах.

Наразі обшуки проводять у кабінеті голови "Укрзалізниці". При цьому причини проведення слідчих дій джерела не називають.

Що відомо про Лященка

Євген Лященко закінчив Харківський університет за спеціальністю "економічна кібернетика". З жовтня 2019 року він став членом правління "Укрзалізниці" та відповідав за фінансові питання.

Також він обіймав посаду радника віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України та міністра інфраструктури України.

21 березня 2023 року Лященка призначили головою правління "Укрзалізниці".