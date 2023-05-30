Путін відреагував на атаку безпілотників: каже, що спрацьовано штатно

Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РИА Новости із посиланням на заяву Путіна в ефірі телеканалу "Россия-24".

"Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно ... Хоча є над чим працювати".

Крім того, Путін цинічно заявив, що Росію провокують на "таку саму відповідь", а також вкотре збрехав, що російські військові завдають тільки "високоточних ударів по об'єктах військової інфраструктури".

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