Путін відреагував на атаку безпілотників: каже, що спрацьовано штатно

Путін відреагував на атаку безпілотників: каже, що спрацьовано штатно
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що протиповітряна оборона Москви "спрацювала штатно" під час атаки безпілотників 30 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РИА Новости із посиланням на заяву Путіна в ефірі телеканалу "Россия-24".

"Система ППО Москви спрацювала штатно, задовільно ... Хоча є над чим працювати".

Крім того, Путін цинічно заявив, що Росію провокують на "таку саму відповідь", а також вкотре збрехав, що російські військові завдають тільки "високоточних ударів по об'єктах військової інфраструктури".

Передісторія: 

  • За різними даними росЗМІ, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці.  
  • Згідно з оприлюдненим списком місць падіння дронів у Московській області, один із них був нібито збитий неподалік резиденції президента Росії Володимира Путіна.

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