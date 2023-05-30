Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою

Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що дав Національному антикорупційному бюро роз'яснення щодо можливих зловживань у закупівлях для УЗ, хоча йдеться про період до його приходу на посаду, повідомляє Українська правда.

По це повiдомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, якого цитує сайт Української залізниці.

"Укрзалізниця" підтвердила, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки, які пов'язані із закупівлями для потреб її галузі.

Правоохоронцям надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування щодо діяльності філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", зазначили в компанії.

"Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника Укрзалізниці – подолання корупційних схем.

Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності.

Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям та підтримувати прозоре і неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії".

Євгена Лященка призначили головою правління "Укрзалізниці" замість Олександра Камишіна з 23 березня 2023 року.

Минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу "Укрзалізниці" та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці.

За свої "послуги" він наприкінці квітня – на початку травня отримав від постачальників новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

23 травня САП повідомляла, що керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" і двох його спільників затримано, автівку вилучено за місцем проживання чиновника "Укрзалізниці", а всім трьом повідомлено про підозри за ч.4 ст.368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою), ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч.1 та ч.2 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

"Укрзалізниця" зазначає, що інформацію про можливі зловживання з боку зазначеного посадовця до правоохоронців, у тому числі і НАБУ, вона передала ще у квітні 2023 року.

УЗ запевняє, що тісно співпрацює з НАБУ, СБУ, Національною поліцією, прокуратурою та САП – і вже "прийнято низку кадрових та адміністративних рішень, про які буде повідомлено згодом".

Крім того, "Укрзалізниця" активно проводить низку власних службових розслідувань. Так, до правоохоронних органів у 2023 році передано близько 20 справ, додають в УЗ.

Також "Укрзалізниця" подякувала журналістам-розслідувачам, які допомагають виявляти можливі корупційні схеми, та запевнила їх у відкритості до діалогу.