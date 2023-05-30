Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем: про що йшлося
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні глави держави в Twitter.
"У мене була предметна телефонна розмова з канцлером Шольцом. Я подякував йому за реалізацію потужного оборонного пакета вартістю 3 мільярди євро", — йдеться у повідомленні.
Лідери країн обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, та подальше зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО.
"Ми узгодили наші позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus, які мають дальність польоту до 500 км.
23 травня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.