Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем: про що йшлося

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в Twitter.

"У мене була предметна телефонна розмова з канцлером Шольцом. Я подякував йому за реалізацію потужного оборонного пакета вартістю 3 мільярди євро" , — йдеться у повідомленні.

Лідери країн обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, та подальше зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО.

"Ми узгодили наші позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів" , — додав Зеленський.

I had a substantive phone call with Chancellor @Bundeskanzler. I thanked him for implementing a powerful €3 billion defense package. We discussed the implementation of the agreements reached during my recent visit to Germany and further strengthening of Ukraine's defense… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2023

Нагадаємо, Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus, які мають дальність польоту до 500 км.

23 травня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли радар для ППО TRML-4D та розвідувальні безпілотники Vector.