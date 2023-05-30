Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Одеської ОВА

Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Одеської ОВА

Кабінет міністрів погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА, повідомляє Ділова столиця.

Про йдеться у повідомленні представника уряду в парламенті Тараса Мельничука у Telegram.

"Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", — сказано у повідомленні.

Рішення ухвалено на засіданні 30 травня.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Зазначимо, Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.

Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.

Нагадаємо, Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схем: корупції в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

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