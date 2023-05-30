Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн

Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу з питання перегляду чотирирічної програми Фонду, повідомляє Новое время.

Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ і отримає другий транш на суму в $900 млн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться найближчими тижнями" , — повідомив глава місії МВФ Гевін Грей.

За його словами, Україна домоглася сильного результату у виконанні вимог програми і виконала всі структурні маяки, передбачені до кінця травня 2023 року.

Успішний перегляд програми дасть змогу Україні залучити другий транш кредиту МВФ на суму $900 млн. Загальний обсяг програми МВФ становить $15,6 млрд, з яких Україна вже залучила $2,7 млрд у вигляді першого траншу.

Тижнем раніше місія МВФ щодо перегляду програми з Україною розпочала роботу у Відні.

Влада України взяла на себе дуже тверді зобов’язання щодо поліпшення управління і законодавства та позначила чіткі терміни внесення найважливіших законодавчих змін.

До них належать ухвалення закону про відновлення зобов’язань державних посадових осіб щодо декларування активів (до кінця липня), внесення поправок до структури і закону про боротьбу з відмиванням грошей (до кінця вересня), а також ухвалення закону про розширення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (до кінця грудня), уточнила Козак.