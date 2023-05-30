САП оголосила "слугу народа" Трубіцина в міжнародний розшук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого викрили на хабарі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на сторінці САП у Facebook.

Прокурор САП Микола Карась під час судового засідання по справі Трубіцина заявив, що САП стало відомо, що Трубіцин залишив Україну 13 травня і станом на 10 годину 30 травня не повернувся. Відтак САП заявила клопотання про оголошення депутата Київради у міжнародний розшук і стягнення застави у 10,8 млн на користь держави.

Водночас на початку засідання адвокати Трубіцина Ханін та Іванін заявили про припинення участі в процесі "через суттєві розбіжності з клієнтом у підході до захисту".

Суд задовольнив клопотання адвокатів. Водночас він не зміг розглянути клопотання САП через відсутність у Трубіцина адвокатів і оголосив перерву до призначення державного адвоката. Засідання продовжиться 5 червня.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міськради від фракції "Слуга народу", голову постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1,39 млн гривень. Ці гроші він отримав від одного зі столичних підприємців за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок. Зараз справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.