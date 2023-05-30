"Укренерго" відновило електроживлення споживачів після інциденту в енергосистемі

НЕК "Укренерго" відновило постачання електроенергії споживачам, жодні обмеження споживання в вечірні години не застосовуватимуться, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький у Facebook.

Компанія детально вивчає причини інциденту, який сьогодні стався в енергосистемі та потяг за собою аварійні знеструмлення в низці областей.

"Відключення споживачів не пов'язані з дефіцитом потужності в системі. Причини аварійної ситуації – суто технічні і будуть детально з’ясовані в результаті розслідування Держенергонагляду та спеціалістів Укренерго" , - додав Кудрицький.

Він закликав використовувати лише офіційні джерела інформації задля уникнення спекуляцій та утриматися від припущень до того, як будуть з’ясовані всі технічні причини і обставини ситуації.

Очільник "Укренерго" нагазав, що енергосистема пережила 15 масованих хвиль ракетних ударів та 18 потужних дронових атак. Зараз вона в процесі відновлення та працює на максимумі своїх можливостей.

"Якщо в мирний час у нас було багато резервних схем заживлення споживачів, і ви зазвичай не відчували роботу енергетиків, то зараз у нас все ще багато "вузьких місць" в енергосистемі після зимових обстрілів.

Ми робимо все можливе для того, щоб навіть в складних умовах та під час масштабної ремонтної кампанії забезпечити споживачам надійне енергоживлення та стабільну збалансовану роботу енергосистеми", - резюмував Кудрицький.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що у вівторок, 30 травня, у деяких районах столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії, також знеструмлення споживачів є в Київській, Полтавській, Кіровоградській областях та Одесі.

У ДТЕК пояснили, що відключення електроенергії по всій країні пов'язані з спрацюванням автоматики через зниження частоти в енергосистемі.