Блінкен анонсував нові санкції проти Росії вже завтра

У середу, 31 травня, США оголосять про введення нових санкцій проти Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Завтра ми оголосимо про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, які використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Санкції запровадять — ред.) для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників" , — підкреслив голова Держдепу.

Як повідомлялось, 12 квітня США запровадили санкції проти Росії за її агресевну повномасштабну війну проти України.