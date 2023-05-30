Кулеба назвав три кроки для успішного саміту НАТО у Вільнюсі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок звернувся до 31 очільника зовнішньополітичних відомств країн НАТО напередодні їхньої неформальної зустрічі в Осло, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter.

За словами українського міністра, у своєму виступі перед головами МЗС країн НАТО він озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту".

"Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО" , – зазначив він.

Очікується, що порядок денний майбутнього саміту НАТО обговорюватимуть міністри закордонних справ на зустрічі в Осло, що триватиме протягом середи й четверга.

До цього для задоволення євроатлантичних прагнень Києва були висунуті різні ідеї – від ухвалення окремої декларації та надання гарантій безпеки за "ізраїльською" моделлю до створення нової Ради Україна-НАТО.

Також, як очікується, на порядку денному буде розширення Комплексного пакета допомоги Києву, спрямованого на те, щоб допомогти українським Збройним Силам відійти від доктрин, озброєння і стандартів радянських часів.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг укотре виключив можливість надання Україні членства в НАТО під час повномасштабної війни з Росією.