Зеленський вимагає від місцевої влади забезпечити населення укриттями

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади за нагадуванням, що достатня кількість укриттів в їхніх громадах – це їхня відповідальність, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні до українців.

Президент висловив співчуття з приводу жертв і постраждалих від останньої атаки "Шахедів" на Київ.

На тлі цих подій він закликав не ставитися легковажно до повітряної тривоги.

"І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію.

Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів.

Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність".

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