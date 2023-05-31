У Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа на НПЗ – губернатор
У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, ймовірна причина виникнення пожежі – попадання безпілотників, повідомляє Українська правда.
"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА", — заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За інформацією Telegram-каналу "SHOT", попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.
"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів", – пише канал.
"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА по заводу.
Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.