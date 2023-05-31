У Краснодарському краї РФ спалахнула пожежа на НПЗ – губернатор

У Краснодарському краї РФ загорівся Афіпський нафтопереробний завод, ймовірна причина виникнення пожежі – попадання безпілотників, повідомляє Українська правда.

"У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА" , — заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За інформацією Telegram-каналу "SHOT", попередньо атака безпілотників сталася близько 3-ї години ночі.

"Завод був оповитий полум'ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів" , – пише канал.

"Baza" опублікувала відео, на якому, ймовірно, зафіксовано "приліт" БПЛА по заводу.

Близько 4:40 російський губернатор повідомив, що пожежу на НПЗ повністю ліквідовано.