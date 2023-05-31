Сили оборони за добу відбили 22 атаки противника – Генштаб

Упродовж 30 травня Сили оборони України відбили 22 атаки російських військ. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби РФ завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені ЗСУ. Водночас є постраждалі серед цивільних, пошкоджено житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Загалом, протягом минулої доби противник завдав 64 авіаційних та 1 ракетного удару, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія здійснила невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного - в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Іванівське, Біла Гора, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також - у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Водночас противник завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар’їнка, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області, Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.

"У тимчасово окупованій Ялті російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухомість у громадян України, які за період окупації Криму не прийняли російське громадянство. До таких осель заселяються військовослужбовці російських окупаційних військ. Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство населенню у різний спосіб. Зокрема, у Станиці Луганській, працівників однієї із бюджетних установ попередили, що у червні заробітну платню зможуть отримати лише ті, хто переоформився у російському банку" , — відзначають в Генштабі.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 ударні БпЛА типу "Shahed".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.