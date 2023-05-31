У РФ оголосили в розшук ще одного генерала ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Інформацію про розшук Наєва прокоментувало командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"У Росії оголосили в розшук командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ РФ у вівторок, 30 травня.

Поки російська пропаганда витрачає шалені гроші на дитячі погрози та залякування, ми переконані, що "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!" , - заявили у командуванні.

30 травня стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.