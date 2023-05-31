У РФ заявили про масований обстріл Бєлгородської області, дітей евакуюють

У Росії знову заявили про масований обстріл прикордонного міста Шебекіно, яке знаходиться за 7 км від кордону з Україною в Бєлгородській області РФ у середу, 31 травня. Четверо людей поранені, вже сьогодні з міста через обстріли евакуюють 300 дітей, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, обстріл Шебекіно стався приблизно о 3 годині ранку. За словами Гладкова, удар по місту був масованим, без потерпілих не обійшлося.

"Чотири людини постраждали. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода" , — написав він.

За словами Гладкова, Шебекіно було атаковано нібито з "Града" і наслідки обстрілу не втішні: вибиті вікна, посічені фасади та дахи у 8 багатоповерхівках, 4 приватних будинках, а також у школі та 2 адмінбудівлях. Один магазин повністю згорів, пошкоджено 12 автомобілів.

Фото: t.me/vvgladkov

Гладков визнав, що ситуація в Шебекіно "погіршується". Саме тому вже від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.

"Починаємо віднині вивозити дітей із Шебекинського та Грайворонського округів. Сьогодні перших 300 дітей буде відправлено до Воронежа" , — сказав він.

Останнім часом Шебекіно постійно перебуває під обстрілами, в яких російська влада постійно звинувачує ЗСУ. Буквально три дні тому Гладков навіть заявив, що особисто потрапив під обстріл. При цьому в Україні категорично заперечують причетність до цих атак. Зокрема, президент Володимир Зеленський не раз наполягав на цьому.