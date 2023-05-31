Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 500 солдатів РФ і 32 безпілотники

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 30 травня українські бійці вбили близько 470 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотники різних типів, 15 артилерійських систем і три бойові броньовані машини РФ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 3802 (+0) од.

бойових броньованих машин – 7 472 (+3) од.,

артилерійських систем – 3 460 (+15) од.,

РСЗВ – 575 (+0) од.,

засобів ППО – 333 (+1) од.,

літаків – 313 (+0) од.,

вертольотів – 298 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32),

крилатих ракет - 1107 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од.,

спеціальної техніки – 454 (+0).

Дані уточнюються.