Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 500 солдатів РФ і 32 безпілотники
За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 30 травня українські бійці вбили близько 470 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотники різних типів, 15 артилерійських систем і три бойові броньовані машини РФ.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
- танків - 3802 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 7 472 (+3) од.,
- артилерійських систем – 3 460 (+15) од.,
- РСЗВ – 575 (+0) од.,
- засобів ППО – 333 (+1) од.,
- літаків – 313 (+0) од.,
- вертольотів – 298 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32),
- крилатих ракет - 1107 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од.,
- спеціальної техніки – 454 (+0).
Дані уточнюються.