Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 500 солдатів РФ і 32 безпілотники

Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 500 солдатів РФ і 32 безпілотники
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 30 травня українські бійці вбили близько 470 російських загарбників, знищили засіб протиповітряної оборони, 32 безпілотники різних типів, 15 артилерійських систем і три бойові броньовані машини РФ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків - 3802 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 7 472 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 3 460 (+15) од.,
  • РСЗВ – 575 (+0) од.,
  • засобів ППО – 333 (+1) од.,
  • літаків – 313 (+0) од.,
  • вертольотів – 298 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32),
  • крилатих ракет - 1107 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од.,
  • спеціальної техніки – 454 (+0).

Дані уточнюються.

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