Рада затвердила закон про рекламу відповідно до норм ЄС

Верховна Рада 30 травня затвердила у другому читанні та в цілому закон про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих Україні разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС, повідомляє Економічна правда.

За законопроєкт №9206 про внесення змін до закону "Про рекламу" проголосували 298 народних депутатів. Він наближає національне законодавство до відповідного acquis ЄС у сфері аудіовізуальних послуг.

Ухвалення закону про рекламу є однією із семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для майбутнього відкриття переговорів про вступ до ЄС.

У ЄС цю сферу регулює Директива, тоді як в Україні на цей час – окреме законодавство.

Раніше, за даними видання, Єврокомісія надала оцінку про загальну відповідність законопроєкту аудіовізуальній директиві ЄС.