Рада ухвалила закон, що дозволить відновити Велику приватизацію

Рада ухвалила закон, що дозволить відновити Велику приватизацію
Фото: privatization.gov.ua

Верховна Рада на засіданні 30 травня ухвалила в цілому Закон, що вносить зміни до Закону "Про Фонд державного майна України" щодо оптимізації структури Фонду держмайна (законопроєкт № 8250), повідомляє ЛігаБізнес.

Він направлений на покращення управлінської структури Фонду, відновлення великої приватизації та ефективнішу роботу з підсанкційним майном.

Згідно з заонопроєктом, Голова ФДМУ отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юридичних осіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.

Також ним передбачається кілька змін в роботу із підсанкційним майном, зокрема:

  • за рішенням ВАКС підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;
  • Фонд буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);
  • всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того цей законопроєкт:

  • дозволяє відновити велику приватизацію;
  • встановлює заборону займати посади керівників державних підприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;
  • скасовує процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні Фонду держмайна, з місцевою владою;
  • усуває обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану.

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