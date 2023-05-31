Рада ухвалила закон, що дозволить відновити Велику приватизацію

Верховна Рада на засіданні 30 травня ухвалила в цілому Закон, що вносить зміни до Закону "Про Фонд державного майна України" щодо оптимізації структури Фонду держмайна (законопроєкт № 8250), повідомляє ЛігаБізнес.

Він направлений на покращення управлінської структури Фонду, відновлення великої приватизації та ефективнішу роботу з підсанкційним майном.

Згідно з заонопроєктом, Голова ФДМУ отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень-окремих юридичних осіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.

Також ним передбачається кілька змін в роботу із підсанкційним майном, зокрема:

за рішенням ВАКС підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;

Фонд буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);

всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того цей законопроєкт:

дозволяє відновити велику приватизацію;

встановлює заборону займати посади керівників державних підприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;

скасовує процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні Фонду держмайна, з місцевою владою;