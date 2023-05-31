МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України в 2023 році

МВФ поліпшив свій прогноз щодо зростання української економіки 2023 року до 1−3% проти -3% до +1%, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни, повідомляє Новое время.

"Українська економіка показала неймовірну стійкість — економічна активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала рішуче знижуватися" , — повідомив глава місії МВФ Гевін Грей.

За словами Грея, Фонд очікує сильнішого відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни.

Він додав, що перспективи залишаються дуже невизначеними, оскільки війна триває.

"Впровадження структурних реформ у рамках програми, включно з реформою державного управління, боротьбою з корупцією та управлінням державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе підґрунтя для потужного та стійкого зростання. Вони, зокрема, покращать середовище, сприяючи зусиллям із відновлення та реконструкції, які зараз розпочинає влада, і, таким чином, сприятимуть залученню вкрай необхідних інвестицій приватного сектору" , — додав глава місії.

Раніше повідомлялося, що Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу з питання перегляду чотирирічної програми Фонду.