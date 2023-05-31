У США наймолодшу мільярдерку відправили до в'язниці на 11 років

Засновниця й ексглава компанії Theranos Елізабет Голмс, яка не так давно була визнана наймолодшою жінкою-мільярдером, у вівторок була відправлена відбувати 11-річний термін ув’язнення в Техасі за шахрайство та обман інвесторів, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні CBS News.

"39-річна Голмс відбуватиме покарання в жіночому таборі мінімального режиму в Брайані, штат Техас, розташованому приблизно за 95 миль на північний захід від Г'юстона, де вона виросла й прагнула стати технологічним візіонером, подібно до співзасновника Apple Стіва Джобса" , - зазначається в повідомленні.

У жінки залишився майже дворічний син, який народився за кілька тижнів до початку суду, а також тримісячна донька.

Колишню главу Theranos зможуть відвідувати члени родини, там також є гральні місця для дітей та для проведення сімейних зустрічей, зауважує телеканал.

Як повідомлялося, компанія Theranos упродовж років працювала над розробкою універсального приладу, який, за твердженням авторів, мав по одній каплі крові діагностувати захворювання. Однак, за версією звинувачення, це пристрій виявився обманом, а глава компанії Голмс була звинувачена у свідомому введенні в оману інвесторів проєкту. Присяжні визнали її винною за чотирма з 11 пунктів звинувачення, в тому числі у змові з метою шахрайства проти інвесторів, обмані громадськості та шахрайстві з використанням електронних засобів.