Легіон "Свобода Росії" вербує росіян для штурму Москви – The Times

Боєць легіону "Свобода Росії" із позивним Цезар заявив, що російські партизани, які атакували сили Кремля з території України, мають "тисячі" бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви. ﻿﻿Про це, з посиланням на The Times, повідомляє Українська правда.

"У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, "Стінгери", переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки" , - розповів боєць легіону виданню.

Він розповів, що у легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.

За його словами, вони планують збільшувати чисельність у міру того, як все більше росіян будуть готові повстати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

"Цезар" підкреслив, що добровольці спочатку утримуватимуть "шмат території Росі", який у майбутньому "стане плацдармом для наступу на Москву". За планом добровольців, саме тоді почнеться "кремлівська кампанія".

Цезар наголошує, що усі вони є громадянами Росії: "Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як "Вагнера". Усі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ".

Штурм на території Росії минулого тижня став першим випадком тривалих бойових дій на російській території з початку війни і першим збройним вторгненням в Росію з часів прикордонних зіткнень між радянськими і китайськими військами в 1969 році.