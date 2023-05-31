Перший розвідувальний супутник КНДР впав у море після запуску

Перша спроба запуску Північною Кореєю апарату, який Пхеньян називає супутником для військової розвідки, закінчилася невдало, повідомляє Європейська правда.

Після пуску у середу, що відбувся о 6:29 за місцевим часом, військові Південної Кореї заявили, що він закінчився невдачею – супутник впав у Жовтому морі.

Згодом це підтвердили і в державному інформагентстві КНДР, зазначивши, що ракета Chollima-1, яка є носієм супутника Malligyong-1, впала у море через те, що неправильно спрацював двигун другого ступеня.

Також Пхеньян заявив, що планує повторити запуск у максимально швидкі терміни, проте експерти схиляються до думки, що КНДР знадобляться місяці, аби розібратися з технічними дефектами, які проявилися під час пуску.

Південнокорейські військові виявили об’єкт, який ймовірно є частиною ракети та дослідять його, щоб більше дізнатися про останній технічний прогрес КНДР.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї анонсував запуск першого розвідувального супутника Пхеньяна ще у квітні, а невдовзі перед пуском КНДР повідомила про свій намір Японії та Міжнародній морській організації.

Наміри Пхеньяна розкритикували через те, що це було б порушенням резолюцій Радбезу ООН, якими Північній Кореї заборонили використання балістичних ракет.