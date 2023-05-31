Зеленський і Путін можуть відвідати Туреччину — Hürriyet

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор можуть відвідати Туреччину. Це станеться після інавгурації турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише турецьке видання Hürriyet.

"Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після Путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини" , — розповіла кореспондент Hürriyet Ханде Фірат із посиланням на джерела.

За її словами, під час цих візитів, які Путін і Зеленський проведуть один за одним, обговорюватимуться хід війни та зернова угода.

Також вона зазначила, що на інавгурацію президента Туреччини приїде велика кількість іноземних лідерів.

За даними Hürriyet, інавгурація Ердогана запланована на 3-4 червня.