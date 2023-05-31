У Кривому Розі затримали інформаторку російських спецслужб

У Кривому Розі затримали жінку, яка ймовірно збирала розвідувальні дані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони та передавала їх ФСБ Росії.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Служби безпеки України.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед навколишніх.

"Затримана потрапила у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила її до негласної співпраці проти України. Загарбники використовували ці дані для коригування повторних та підготовки нових повітряних атак на Кривий Ріг" , — йдеться в повідомленні.

Окрім збору розвідданих, вона також фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Отриману інформацію передавала ворогу через Telegram.

Для виконання ворожих завдань підозрювана самостійно об’їжджала вулиці Кривого Рогу та здійснювала приховану фото- і відеофіксацію українських об’єктів.

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.