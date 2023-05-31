Україна отримала від США чергові $1,25 млрд — Шмигаль

Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кошти підуть﻿ на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки" , – написав він.

Глава уряду подякував США та Світовому банку за допомогу в боротьбі з російськими агресорами.

Нагадаємо, що 28 квітня Україна отримала попередній грант від США на таку ж суму.

Нагадаємо, з початку війни обсяг міжнародної підтримки фінансування бюджету України перевищив $50 млрд. Минулого тижня Україна отримала черговий транш на 1,5 млрд євро від ЄС.