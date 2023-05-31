СБУ підготувала підозри блогерам, які засвітили роботу ППО

Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в середу оголошує підозру кільком блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня.﻿﻿ Про це, з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Підозру підготовано за статтею "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Однією з цих блогерів є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ 16 травня.

Інна Воронова від час нічної атаки росіян на Київ 16-го травня зняла в сторіз кадри роботи української ППО. Невдовзі співачка видалила відео і записала звернення з купою вибачень.