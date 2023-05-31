Twitter втратив дві третини вартості після купівлі Маском

﻿Вартість соціальної мережі Twitter впала на дві третини від суми в $44 млрд, яку за купівлю компанії заплатив мільярдер Ілон Маск, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg з посиланням на розрахунки інвесткомпанії Fidelity.

Мільярдер закрив угоду з придбання Twitter у жовтні 2022 року. Однак уже в листопаді минулого року Fidelity знизила оцінку соцмережі до $20 млрд.

Тепер інвесткомпанія знову зробила переоцінку — тепер Twitter коштує всього 33% від того, що Маск заплатив за компанію — $15 млрд. Bloomberg тепер оцінює частку Маска у Twitter у $8,8 млрд.

Перегляд вартості компанії знизив статки Маска на $850 млн з його приблизно $187 млрд. Водночас цього року Маск став приблизно на $48 млрд багатшим, переважно завдяки подорожчанню на 63% акцій Tesla.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter втрачає популярність серед раніше активних користувачів.

Також повідомлялося, що щоденний дохід Twitter знизився на 40% порівняно з минулим роком. Понад 500 рекламодавців призупинили роботу з соціальною мережею після того, як мільярдер Ілон Маск придбав і очолив її в жовтні минулого року.