Президентка Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі.

У промові фон дер Ляєн наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців "стільки, скільки це необхідно".

"Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля українських збройних сил. Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів" , – сказала вона.

"Ті, хто може, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив в дальності до сил вторгнення" , – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент США Джо Байден напередодні заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Водночас Велика Британія, як відомо, надала Україні власні далекобійні ракети Storm Shadow.