У Кремлі підтвердили, що Путін та Ердоган домовилися про зустріч

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися про зустріч. Кремль підтвердив домовленість, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.

"Справді, коли Путін дзвонив і вітав пана Ердогана з перемогою на виборах, з переобранням на посаду президента Турецької Республіки, президенти підтвердили свій намір у вже осяжній перспективі провести двосторонню зустріч" , - заявив речник Кремля.

При цьому Пєсков наголосив, що поки дата та місце зустрічі не визначені. За його словами, у Кремлі вже готуються до зустрічі Путіна та Ердогана.

Сьогодні турецька газета Hürriye повідомила, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини після інавгурації Ердогана, яка запланована на 3-4 червня.

За даними журналістів, першим Анкару відвідає Путін. Це буде його перший візит до Туреччини з 2020 року.