Україна із союзниками готовлять мирний саміт, куди не запросять РФ — WSJ

У липні перед самітом НАТО у Вільнюсі Україна хоче провести саміт формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела в оточенні Зеленського та європейських дипломатів.

Зазначається, що мирний саміт щодо України може відбутися перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні.

Поки зустріч лише нібито планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон. Хоча він хоче, щоб на саміті були також присутні представники й тих країн, які стали на бік РФ або зайняли нейтральну позицію.

Своєю чергою, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україні "потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі". Він наголосив, що Україна сяде за стіл переговорів з РФ лише тоді, коли Москва виведе свої війська з усіх територій України, зокрема Криму та окупованого сходу. Україна не погодиться на компроміси щодо території.

За інформацією видання, європейські чиновники заявили, що спільно з Україною працюють над формулою миру, щоб зробити її більш прийнятною для інших держав світу, зокрема Індії, Бразилії, Саудівської Аравії та Китаю.