Рада ухвалила закон про реформу Фонду держмайна: що зміниться

Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила в другому читанні законопроєкт №8250, який вносить зміни до закону "Про Фонд державного майна України" для його оптимізації. Про це повідомив﻿ перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железня.

За проєкт закону проголосував 231 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону визначено підвищення ефективності діяльності регіональних органів ФДМУ та змінення процедури призначення та звільнення заступників голови Фонду.

"На сьогодні ФДМУ складається з головного офісу та 12 регіональних відділень, кожне з яких є окремою юридичною особою. Це призводить до складнощів в операційному управлінні. До того ж це – чимала кількість чиновників та значні витрати з Державного бюджету – близько 500 млн грн на рік.

Тому в законопроєкті №8250 ми пропонуємо ліквідувати регіональні відділення і зробити Фонд цілісною юридичною особою" , - пояснював в колонці на ЕП нардеп Олексій Мовчан.

У прийнятому законі, зокрема, закріплено, що ФДМУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої регіональні відділення, які позбавляються статусу юридичної особи.

Голові ФДМУ, згідно з прийнятими змінами, надаються повноваження утворювати та ліквідовувати регіональні відділення Фонду та власним рішенням призначати своїх заступників без погодження з урядом