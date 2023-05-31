Рада ухвалила закон про реформу Фонду держмайна: що зміниться
Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила в другому читанні законопроєкт №8250, який вносить зміни до закону "Про Фонд державного майна України" для його оптимізації. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железня.
За проєкт закону проголосував 231 народний депутат.
Згідно з пояснювальною запискою, метою закону визначено підвищення ефективності діяльності регіональних органів ФДМУ та змінення процедури призначення та звільнення заступників голови Фонду.
"На сьогодні ФДМУ складається з головного офісу та 12 регіональних відділень, кожне з яких є окремою юридичною особою. Це призводить до складнощів в операційному управлінні. До того ж це – чимала кількість чиновників та значні витрати з Державного бюджету – близько 500 млн грн на рік.
Тому в законопроєкті №8250 ми пропонуємо ліквідувати регіональні відділення і зробити Фонд цілісною юридичною особою", - пояснював в колонці на ЕП нардеп Олексій Мовчан.
У прийнятому законі, зокрема, закріплено, що ФДМУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої регіональні відділення, які позбавляються статусу юридичної особи.
Голові ФДМУ, згідно з прийнятими змінами, надаються повноваження утворювати та ліквідовувати регіональні відділення Фонду та власним рішенням призначати своїх заступників без погодження з урядом