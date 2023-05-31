Молдова сподівається вступити до ЄС до 2030 року разом із Придністров'ям

Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров’ям, попри нинішню присутність там російських військ, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявили в інтерв'ю Bloomberg.

Вона вважає, що вирішенням конфлікту з Придністров'ям стане проведення економічних реформ і боротьба з корупцією. Це, на її думку, поставить Молдову на чіткий шлях вступу до ЄС і покаже людям у Придністров'ї, що зв’язки з блоком, а не Росією, принесуть користь їхньому життю.

"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз'єднання" , — сказала Санду.

При цьому уряд Кишинева звинувачує Росію в тому, що вона прагне скасувати прагнення Молдови вступити в ЄС шляхом розпалювання нестабільності, підтримки прокремлівських політичних сил і організації протестів проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та верховенства права.

У лютому Молдова отримала розвіддані від України, про те, що Росія намагається повалити законний уряд країни.

"Ми відчули спроби Росії дестабілізувати нашу країну та підірвати наші зусилля з побудови сильних інституцій і сильних демократичних процесів, і тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою" , — сказала Санду.

Окрім того, проросійські політичні партії закликають до відставки Санду, адже реформи уряду перед вступом до ЄС включають зусилля по боротьбі з корупцією та придушення олігархів, яких звинувачують у виснаженні державних фінансів. Проте президент сказала, що готується переобратися наступного року, щоб зберегти проєвропейські настрої.