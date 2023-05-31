"Укрзалізниця" розширює сполучення між Києвом та Варшавою

"Укрзалізниця" запускає в тестовому режимі на маршруті Київ-Варшава потяг, сформований з 14 стандартних вагонів УЗ для погодження з польською стороною - на сьогодні польські залізничники пропускають на цей маршрут лише спеціальні вагони з 3-місними купе.﻿ Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Тестування проходить на маршруті Київ - Варшава, оскільки наразі цей напрямок є найдефіцитнішим: кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Пропозиція місць на цей потяг обмежена тим, що на сьогодні польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе.

Для того аби покращити ситуацію Укрзалізниця:

провела переговори щодо сумісності вагонів з польською інфраструктурою;

отримала технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego);

виконала успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

"Ми домовилися з польськими колегами про фіналізацію цього проєкту. Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно.