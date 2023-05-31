Зерновий експорт України перевищив 45 млн тонн — Мінагрополітики

У поточному маркетинговому році – з 1 липня 2022 року по 31 травня 2023 року – Україна відправила на експорт 45,29 млн т зернових та зернобобових. Про це заявили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, Україна експортувала 15,442 млн т пшениці, 2,647 млн т ячменю, 17,9 тис. т жита та 26,868 млн т кукурудзи.

Для порівняння: з липня 2021 року по 31 травня 2022 року Україна експортувала 47,011 млн т зернових та зернобобових, у тому числі 18,57 млн т пшениці, 5,679 млн т ячменю, 161,9 тис. т жита та 22,295 млн т кукурудзи.

У травні поточного року з України було експортовано 3,403 млн т зернових та зернобобових (у травні торік – 1,142 млн т), зокрема 1,044 млн т пшениці (у травні торік – 44 тис. т), 182 тис. т ячменю (у травні 2022 року – 11 тис. т) та 2,17 млн т кукурудзи (1,084 млн т). У травні цього року та у травні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.

Від початку 2022/2023 маркетингового року Україна експортувала 141,5 тис. т борошна (у 2021/2022 — 71 тис. т).