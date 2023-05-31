У Києві відремонтували Гаванський міст після атаки РФ: його відкриють до вечора

До вечора в Києві відкриють проїзд Гаванським мостом, куди впали уламки збитої ракети у понеділок, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

"Проїзд Гаванський мостом відкриють сьогодні до вечора. Його закрили після падіння уламків ракети на проїжджу частину під час масованого обстрілу столиці російськими варварами вдень у понеділок".

Кличко зазначив, що дорожні служби завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги та мереж освітлення, які теж були частково пошкоджені.

"Наразі новий асфальт відстоюється і за декілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий".