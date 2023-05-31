Зеленський призначив нового керівника Одеської області

Президент Володимир Зеленський 30 травня призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний указ №312/2023 оприлюднено на сайті голови держави.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації" , — йдеться в указі.

Олег Кіпер до призначення обіймав посаду очільника Київської міської прокуратури. До цього був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схем: корупції в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

Як повідомлялось, Кабінет міністрів погодив кандидатуру Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОДА.