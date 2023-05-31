У Бундестазі закликали передати Україні ракети дальністю до 500 км

Німеччина має надати Україні ракети Taurus із дальністю польоту 500 км, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив експерт з питань оборони, депутат Бундестагу Олександр Мюллер із посиланням на BILD.

"Україна, як і раніше, потребує нашої солідарності у захисті своєї країни від агресора" , — заявив Мюллер.

Вирішальним чинником у цьому питанні, на думку політика, є потреба з української сторони та наявність відповідних запасів із німецької сторони.

"Якщо і те, й інше виважено та виправдано, то нічого не можна заперечити проти відправлення, щоб Україна могла продовжувати захищатися від нападу Росії, який порушує міжнародне право" , — сказав Мюллер.

Taurus — крилата ракета класу "повітря-поверхня", завдяки дальності польоту 500 кілометрів вона зможе вражати цілі далеко за нинішньою лінією фронту на сході України.

Зазначимо, ракети великої дальності постачає Україні лише Великобританія.