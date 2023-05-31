У Бундестазі закликали передати Україні ракети дальністю до 500 км
Німеччина має надати Україні ракети Taurus із дальністю польоту 500 км, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив експерт з питань оборони, депутат Бундестагу Олександр Мюллер із посиланням на BILD.
"Україна, як і раніше, потребує нашої солідарності у захисті своєї країни від агресора", — заявив Мюллер.
Вирішальним чинником у цьому питанні, на думку політика, є потреба з української сторони та наявність відповідних запасів із німецької сторони.
"Якщо і те, й інше виважено та виправдано, то нічого не можна заперечити проти відправлення, щоб Україна могла продовжувати захищатися від нападу Росії, який порушує міжнародне право", — сказав Мюллер.
Taurus — крилата ракета класу "повітря-поверхня", завдяки дальності польоту 500 кілометрів вона зможе вражати цілі далеко за нинішньою лінією фронту на сході України.
Зазначимо, ракети великої дальності постачає Україні лише Великобританія.