У київському метрополітені під потяг потрапила людина: рух поїздів обмежили

У Києві зачинили три станції метро на "синій" гілці через потрапляння жінки під потяг. За деякими даними, це молода дівчина, яка стрибнула на рейки сама і загинула, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

"Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки". Зачинені на вхід та вихід станції: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна" , — сказано у повідомленні.

У КМДА уточнили, що на станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків.

Журналістка Наталія Соколенко повідомила у Facebook, що молода дівчина сама стрибнула під потяг. За попередньою інформацією, вона загинула.