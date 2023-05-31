Путін не відвідає церемонію інавгурації Ердогана, знайшли заміну
Російський диктатор Володимир Путін не відвідає церемонію інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише російське видання "ТАСС".
За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Росію на церемонії представлятиме спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Перемога Ердогана у виборах
28 травня, Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу в президентських виборах обійшовши свого суперника Кемаля Киличдароглу в другому турі.
Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину після інавгурації
Згідно з даними турецького видання Hürriye, президент України Володимир Зеленський та диктатор Путін можуть відвідати Анкару після інавгурації Ердогана, яка запланована на 3-4 червня.
Першим до країни здійснить візит голова Кремля. Це буде його перша поїздка до Туреччини з 2020 року. Тим часом прессекретар диктатора Дмитро Пєсков підтвердив плани Ердогана й Путіна провести двосторонню зустріч. Водночас він зауважив, що дата та місце зустрічі не визначені.