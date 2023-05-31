Путін не відвідає церемонію інавгурації Ердогана, знайшли заміну

Російський диктатор Володимир Путін не відвідає церемонію інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання "ТАСС".

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Росію на церемонії представлятиме спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Перемога Ердогана у виборах

28 травня, Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу в президентських виборах обійшовши свого суперника Кемаля Киличдароглу в другому турі.

Зеленський та Путін можуть відвідати Туреччину після інавгурації

Згідно з даними турецького видання Hürriye, президент України Володимир Зеленський та диктатор Путін можуть відвідати Анкару після інавгурації Ердогана, яка запланована на 3-4 червня.

Першим до країни здійснить візит голова Кремля. Це буде його перша поїздка до Туреччини з 2020 року. Тим часом прессекретар диктатора Дмитро Пєсков підтвердив плани Ердогана й Путіна провести двосторонню зустріч. Водночас він зауважив, що дата та місце зустрічі не визначені.