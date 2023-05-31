Мінцифра і Nokia займатимуться модернізацією інтернет-мережі в прифронтових містах
Мінцифра спільно з фінською телекомунікаційною компанією Nokia модернізуватиме інтернет-мережі в прифронтових містах, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні відомства.
У Мінцифри зазначили, що в деокупованих містах через щоденні обстріли навіть осколок, який зачепив інтернет-кабель на стовпі, може «на години залишити людей без зв’язку».
"20% України були під окупацією. І потребують повного відновлення телеком-інфраструктури", — додали в Мінцифри.
У рамках спільного проєкту планують оновити телеком-обладнання і перейти на енергонезалежні інтернет-мережі — більш захищені та стійкіші до обстрілів і знеструмлення. Кабель прокладатимуть під землею.
Проєкт почнуть розгортати в Херсонській області.
"Одне з сіл — Посад-Покровське, куди нещодавно їздила команда Мінцифри та Nokia. Там із засобів зв’язку є тільки Starlink поблизу селищної ради", — зазначили в Мінцифри.
На першому етапі планують провести оцінку та аналіз руйнувань, далі — провести проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.
"Після пілотного запуску масштабуємо ініціативу", — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що телекомунікаційна компанія Nokia допомогла російській владі створити систему для прослуховування телефонних розмов, перехоплення повідомлень і відстеження інших інтернет-комунікацій.