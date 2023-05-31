Мінцифра і Nokia займатимуться модернізацією інтернет-мережі в прифронтових містах

Мінцифра спільно з фінською телекомунікаційною компанією Nokia модернізуватиме інтернет-мережі в прифронтових містах, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

У Мінцифри зазначили, що в деокупованих містах через щоденні обстріли навіть осколок, який зачепив інтернет-кабель на стовпі, може «на години залишити людей без зв’язку».

"20% України були під окупацією. І потребують повного відновлення телеком-інфраструктури" , — додали в Мінцифри.

У рамках спільного проєкту планують оновити телеком-обладнання і перейти на енергонезалежні інтернет-мережі — більш захищені та стійкіші до обстрілів і знеструмлення. Кабель прокладатимуть під землею.

Проєкт почнуть розгортати в Херсонській області.

"Одне з сіл — Посад-Покровське, куди нещодавно їздила команда Мінцифри та Nokia. Там із засобів зв’язку є тільки Starlink поблизу селищної ради" , — зазначили в Мінцифри.

На першому етапі планують провести оцінку та аналіз руйнувань, далі — провести проєктування модернізованих мереж, будівництво та оновлення обладнання.

"Після пілотного запуску масштабуємо ініціативу" , — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що телекомунікаційна компанія Nokia допомогла російській владі створити систему для прослуховування телефонних розмов, перехоплення повідомлень і відстеження інших інтернет-комунікацій.